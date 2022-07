Confira o resumo das principais novelas para esta quarta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Lindinha esnoba Januário. Triste, ele mexe o queijo. Batista se sai mal numa reunião política. Kiki pede ajuda a Joaquim para acabar com a candidatura de Batista. Joana deixa que Batista pense que ela tem um novo amor. Josefa depõe a favor de Edmundo. Serafim entra com um pedido de habeas corpus e Edmundo sai da cadeia. Dalva pede que Cornélio assista a uma aula de Dinorá. Dalva se recusa a hospedar Edmundo. Cornélio se surpreende com o depoimento de Josefa. Petruchio perde outro freguês. Buscapé conta que Januário mexeu o queijo.

A Favorita

Dodi vai atrás de Pedro, mas não o encontra. Lara descobre que Halley foi contratado por Gonçalo. Halley fica sem saber como se explicar para Lara. Pedro vai ao encontro de Gonçalo em uma barbearia. Dodi observa tudo de longe. Pedro percebe a presença dos capangas de Dodi e foge. Lara se surpreende ao saber que Halley é filho de Silveirinha e Cilene. Halley tenta convencê- -la de que aceitou o emprego por necessidade, mas acabou se apaixonando. Pedro marca um encontro com Gonçalo para mostrar as fotos contra Flora. Dodi segue Gonçalo.

Além da Ilusão

Matias, Heloísa, Fátima e Benê se desesperam ao verem Olívia desmaiada. Tenório implora para ver Olívia. Letícia descobre que Giovanna queimou a carta de Bento para Lorenzo. Iolanda promete descobrir a verdade sobre Davi. Bento e Lorenzo confrontam Giovanna. Heloísa e Matias têm uma discussão sobre Olívia, mas disfarçam quando Violeta chega. Todos se desesperam por notícias de Olívia. Mariana ameaça Santa e Arminda e consegue seu programa na rádio de volta. Joaquim denuncia a prática do ateliê de Isadora para Salvador.

Cara e Coragem

Anita repreende Jonathan por chamá-la com o nome de Clarice. Pat se emociona com o resultado do exame de Alfredo. Ele está curado e o tumor era benigno. Regina convence Rebeca a doar os brinquedos de Chiquinho para caridade e retira todos os objetos do quarto da criança. Pat questiona Moa sobre a conversa que ele teve com Alfredo no hospital, mas o dublê disfarça. Anita e Jonathan passam a noite juntos. Jéssica descobre que a antiga tatuagem de Anita era um tribal, o mesmo desenho que Clarice tinha no tornozelo.

Pantanal

Mariana percebe que José Leôncio sente ciúmes de Irma. Jove vai a Campo Grande buscar a foto que do Velho do Rio, e Juma promete deixar o marido por ter traído a entidade. Zuleica aceita ir com os filhos para o Pantanal, depois que Tenório resolver o problema com Maria. José Leôncio tranca Juma no quarto e fica incrédulo ao notar que a nora conseguiu escapar. Alcides e Zaquieu fogem de uma onça que ameaça atacá-los. José Leôncio fica aflito ao saber por Ari que Jove vai pousar à noite na fazenda. Juma é surpreendida com a presença de José Lucas em sua tapera.

Carinha de Anjo

O tempo passa e Estefânia chega em casa com Vitor e os trigêmeos (Olívia, Vicente e Alice). O clima na casa é outro e todos se tratam muito bem. Fabiana e Dulce Maria vão até a casa de Diana e leva o CD de Miguel e Zeca para eles autografarem. Diana conta para as duas que Miguel e Zeca receberam um convite para abrirem o show do sertanejo Daniel. Adolfo conta para Gustavo que quer tudo em ordem para pedir Haydee em casamento. Silvana estrutura seus planos para a cidade de Doce Horizonte, caso seja eleita prefeita. Silvana termina de passar as atividades.