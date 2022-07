Duas armas semiautomáticas e cocaína são encontradas em veículo na fronteira

Duas armas semi-automáticas e porções de cocaína foram encontradas dentro de um veículo durante uma blitz policial, na noite de ontem (27), no município de Ponta Porã, localizada a 298 quilômetros de Campo Grande. Três pessoas foram detidas, mas duas foram presas em flagrante.

Segundo informações policiais, as armas de calibre 380 e 357 estavam em posse de duas pessoas de idades entre 32 e 45 anos. Uma outra pessoa que tem 51 anos, nada foi encontrado. O flagrante ocorreu em uma rodovia, perto do município de fronteira seca com Pedro Juan Caballero (py).

Os policiais encontraram dentro do veículo de modelo Toyota Hilux, uma pequena porção de cloridrato de cocaína. Interrogados, os dois homens que estavam armados alegaram que não tinham a documentação para o transporte do armamento.

A droga, as armas e os autores foram encaminhados para Delegacia de Polícia civil de Ponta Porã para registro dos crimes.

