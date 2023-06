Cartões, energia e internet lideram ranking de reclamações do mês de maio

Contestações de cobrança e de contratos são os itens onde mais houve reclamações entre os serviços procurados pro consumidores em canais de atendimento como o Procon (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) em Mato Grosso do Sul.

Em maio, foram registrados 2217 atendimentos. Os cartões de crédito, débito e de lojas são os líderes no ranking com 368 ocorrências, mas na sequência se observa um empate entre crédito consignado, energia elétrica e internet fixa ou banda larga, com 109 queixas formalizadas.

No período, a lista com os cinco setores mais demandados ainda inclui empresas de telefonia fixa (94), móvel pós-paga (82) e reclamações sobre aparelho celular (67).

Perfil

Em 2023, de janeiro a maio, foram as mulheres que mais buscaram a orientação e defesa de seus direitos enquanto consumidoras junto ao Procon/MS. Elas representam 4306 dos 9530 atendimentos registrados, ou 45,18% do total, desde o início do ano.

Quanto a idade do consumidor que tira-dúvidas, encaminha denúncias e registra reclamações a faixa etária mais representativa está entre 59 e 68 anos (18,5%). Pessoas físicas equivalem a 90,32% (8608) das demandas, enquanto empresas somam 3,03% (289).

Canais de atendimento

É possível sanar dúvidas e realizar denúncias sobre as relações de consumo pelo telefone 151 ou por meio de formulário online disponível no site www.procon.ms.gov.br. Todos os registros são analisados e fiscalizados conforme a legislação vigente.

O atendimento presencial pode ser acessado pelo cidadão em Campo Grande nas unidades do Fácil Aero Rancho e Shopping Bosque do Ipês, no CIJUS (Centro Integrado de Justiça) e na sede do Procon/MS, das 7h às 19h, localizado na Rua 13 de Junho, nº 930.