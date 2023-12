Dois homens são executados a tiros na região sul da Capital

Adriano Cunha Correa Prates, de 21, e Matheus Araújo 24 anos, foram mortos a tiros na noite de ontem (4), em uma residência na rua Catiguá, no Bairro Paulo Coelho Machado, região sul de Campo Grande. Segundo informações policiais, foram encontrados cocaína no imóvel.

Até o momento não há detalhes das mortes. Conforme depoimento de testemunhas, ouviu barulho de tiros e ao olhar pela janela do imóvel, viu correria para dentro de uma casa, onde as vítimas estavam.

Ainda conforme depoimento dessa testemunha, ela pegou o celular de Adriano e entregou aos policiais. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado e constaram o óbito das vítimas.

A Polícia Civil e perícia técnica estiveram no local e encontraram 2,70 gramas de cocaína no imóvel.

O caso foi registrado na delegacia como homicídio simples e achado de substância entorpecente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram