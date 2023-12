Traficante morre em confronto com a Choque no Bairro São Conrado

Thiago Firmo Mendes, 38, foi morto durante troca de tiros com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar na madrugada deste domingo (4), em uma residência da rua Praia Grande, região do Bairro São Conrado, em Campo Grande. No endereço, as autoridades encontraram 256 tabletes de cocaína (267,6 gramas) e 28 porções de maconha (15,4 gramas).

Segundo boletim de ocorrência, a equipe Rocam ALFA ouviu um estampido característico de disparo de arma de fogo vindo de uma residência próxima. Em contato com a moradora da casa, ela disse que não ouviu barulho de tiro, porém, esta estava aparentemente nervosa.

Em seguida os agentes pediram autorização para verificar o imóvel, ante a suspeita de que algo de anormal poderia estar ocorrendo, ou até mesmo a possibilidade da moradora está sendo coagida pelo autor do disparo. No quintal havia uma escada no muro, que um policial subiu e se surpreendeu com Thiago portando um revólver.

Foi quando Thiago recebeu a primeira tentativa de voz de prisão, sendo solicitado para que soltasse arma e colocasse as mãos na cabeça. Entretanto, o suspeito não soltou a arma e levantou as mãos para o alto segurando o revólver, dando a impressão de que obedeceria às ordens.

Porém, enquanto os policiais tentavam subir o muro, Thiago fugiu para os fundos da residência. O mesmo foi perseguido e recebeu novas ordens para largar a arma. Momento que Thiago apontou a arma em direção à janela, então, o policial que realizava a aproximação pelo interior do imóvel tentou novamente convencê-lo, verbalizando para que largasse a arma.

Novamente Thiago não obedeceu e disparou dois tiros contra o policial, que respondeu com três disparos com arma que atingiram o autor, que em sequência foi desarmado. De imediato foi realizado procedimento de primeiros socorros nele, por fim sendo encaminhado para o Hospital Rosa Pedrossian, onde não resistiu e morreu.

Segundo o Delegado de Polícia Felipe de Oliveira Paiva, foram apreendidos no local a pistola PT 100, com um carregador, oito munições intactas e três estojos de munição, armamento utilizado pelo Policial Militar, além do Revólver cal .38, duas munições e três estojos, usado por Thiago, além de um projetil encontrado no local.

