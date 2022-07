Morre mulher que foi encontrada nua e ferida em creche abandonada

Após passar 27 dias entubada, Edione Bersocana, de 43 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande. A mulher havia sido encontrada sem roupas e com graves ferimentos em uma creche abandonada.

Seu estado clínico se agravou após uma pneumonia, que evoluiu para uma hemorragia extensa.

O caso

No dia 6 do junho, Edione foi encontrada nua e ferida no prédio abandonado da antiga Omep (Organização Mundial para Educação Pré-Escolar). Segundo o corpo de bombeiros, que realizou os primeiros atendimentos, a mulher estava com muito sangue no rosto, possivelmente causada por ataques na cabeça. Além disso, devido aos ferimentos, ela conseguia emitir apenas gemidos.

A única peça de roupa encontrada havia sido um sutiã, que a mulher usava, mas que também estava rasgado.

A polícia foi chamado ao local após moradores terem avistado a mulher jogada no chão, em frente a creche.

Médicos prescreveram medicação para prevenir uma possível gravidez, já que existia a suspeita de ela havia sido estuprada.

O caso foi registrado na 4ª DP (Delegacia de Polícia).

Comoção

Nas redes sociais, os filhos postaram fotos com a mãe lamentando o ocorrido. “E até difícil de acreditar que você se foi. Meu mundo nunca mais será o mesmo sem você. Descansa em paz, minha rainha”, escreveu o filho Paulo Bersocana. Não sei o que vai ser de mim nesse mundão. Vou sentir muitas saudades sua. Te amo eternamente”, disse a filha Suellen.

