Polícia prende dois suspeitos de assassinato do ex-prefeito de Pedro Juan Caballero

A polícia prendeu ontem (4), dois suspeitos de terem assassinado o ex-prefeito de Pedro Juan Caballero, José Carlos Azevedo. Os indivíduos são Ronny Ayala Benítez e Alejandro Ayala Otazú.

Durante a ocorrência, a polícia encontrou armas, dinheiro em guaranis e dólares, cartões, documentos, um carro e outras provas.

O comissário César Silguero, chefe da divisão contra o crime organizado, confirmou que Ronny Ayala Benítez, vulgo “Alemao”, seria o autor do homicídio. Alemão hoje cumpre pena na cidade de Encarnación, no Paraguai. Entretanto, ele será levado para Assunção.

“É uma pessoa muito perigosa e um avião já foi trazê-lo de Itapúa para a capital do país”, disse o Comissário César Silgueiro.

Além disso, o comissário confirmou que “Alemão” tem pena de prisão em Campo Grande. Supostamente, o criminoso é membro do PCC e estaria ligado ao clã de Jarvis Pavão.

Silguero expressou que eles estão no caminho certo para esclarecer o homicídio do ex-prefeito.

O caso

José Carlos Acevedo estava em frente da sede do Palácio da Justiça, quando pistoleiros se aproximaram e efetuaram aproximadamente 10 tiros. José foi atingido por sete e logo foi socorrido em estado grave para o hospital Viva Vida, onde foi internado e passou por uma cirurgia delicada.

