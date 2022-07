Espetáculo que denuncia feminicídio nos palcos acontece amanhã na Capital

“Silêncio Branco”, espetáculo do grupo Ginga Cia da Dança, retorna amanhã (6), às 20h, no Glauce Rocha. Com direção de Chico Neller, a obra coloca em cena o feminicídio, e leva à cena um tema social tão difícil quanto urgente: a violência contra a mulher. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos por ordem de chegada 01 hora antes do evento.

“O feminicídio a expressão mais nua do término da violência doméstica, o mutismo da vítima grita por socorro, mas os ouvidos surdos são inacessíveis. Perceber uma mulher em situação de violência requer o “silêncio” da alma diante dos barulhos do machismo e suas omissões. Quantos questionamentos habitam nosso pensamento e quantas perguntas bailam sozinhas sem resposta?”, explica a Companhia.

Entre os meses de março e abril, apresentação que também marca os 35 anos do grupo, passou por Dourados, Corumbá, e Campo Grande.