Morre aos 72 anos, “Castelo”, um dos precursores do chamamé sul-mato-grossense

A música sul-mato-grossense perdeu um dos seus maiores ícones. Antônio Rodrigues de Queiroz, conhecido como Castelo, faleceu, ontem (9), no Hospital Regional de Campo Grande, aos 72 anos. A notícia de seu falecimento foi confirmado pela família, nas redes sociais. O motivo da morte, não foi divulgado.

Conhecido como a “lenda sul-mato-grossense, Castelo, é um dos ícones do famoso chamamé, com mais de 40 anos de carreira regional. Nascido em 1951, na cidade de Três Lagoas, Antônio Rodrigues de Queiroz, começou cedo a sua carreira musical, aos 13 anos, quando fez dupla com Durvalino de Souza. Logo após, ao lado do seu irmão Alex e de Cidinho, formaram o Trio Serenata. Juntos, colocaram o chamamé na cultura de Mato Grosso do Sul, com gravações em vinil.

Ainda na década de 80, Castelo alcançou o sucesso nacional, onde levou a música regional à TV com sua composição “Garça Branca” ao lado de Mansão, fazendo a dupla Castelo e Mansão. Neste período, ele participou de vários programas de televisão, mostrando a verdadeira cultura de Mato Grosso do Sul.

O velório de Castelo está marcado para acontecer na tarde de hoje (10), a partir das 12h, na Câmara Municipal de Vereadores, em Campo Grande. O sepultamento está agendado para às 8h desta terça-feira (11), no Cemitério Jardim das Palmeiras, na Capital.

