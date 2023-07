Mato Grosso do Sul é o terceiro Estado com a menor taxa de pobreza extrema do Brasil

Mato Grosso do Sul se destaca como um estado brasileiro com uma das menores taxas de pobreza extrema no país, de acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). O cálculo realizado pelo instituto e analisado em uma publicação do jornal Folha de S. Paulo, divulgada nesta segunda-feira (10), revela que o estado ocupa o terceiro lugar nesse indicador.

A taxa de extrema pobreza em Mato Grosso do Sul foi de apenas 2,8% em 2022, ficando atrás apenas do Distrito Federal, com 2,0%, e de Santa Catarina, com 1,9%. Os dados utilizados pelo IJSN são provenientes dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estudo do IJSN despertou o interesse do doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo, pesquisador do instituto e professor da Universidade Vila Velha (UVV), Pablo Lira. Segundo suas análises, a pobreza e a extrema pobreza devem continuar em queda em todo o país. Lira destaca os recentes aprimoramentos promovidos pela retomada do programa Bolsa Família e os efeitos do Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC-LOAS) e de outras políticas públicas de assistência social em níveis federal, estadual e municipal. Ele acredita que essas medidas provavelmente levarão à redução contínua da pobreza extrema em 2023, trazendo boas notícias para os brasileiros que desejam um país mais próspero, menos desigual e com maior justiça social.

O combate à pobreza extrema é um compromisso assumido pelo governador Eduardo Riedel desde sua posse, em 1º de janeiro. Riedel destaca a importância de assistir aos mais vulneráveis, sem perpetuar a pobreza extrema. Ele enfatiza o desafio de incluir os marginalizados na vida produtiva e garantir-lhes plena cidadania na sociedade organizada.

Segundo a secretária de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino, o desempenho positivo de Mato Grosso do Sul apontado pelo IJSN é resultado direto das políticas públicas implementadas no estado. Ela destaca o impacto positivo dessas políticas na transformação de realidades e no combate às desigualdades. Cozzolino menciona programas como o Mais Social e o Vale Universidade como exemplos práticos e efetivos de ações voltadas para a redução da pobreza e da extrema pobreza. Além disso, ela ressalta as transferências fundo a fundo realizadas diretamente aos municípios, que garantem o funcionamento de serviços essenciais para jovens, crianças e idosos. A secretária enfatiza que, juntamente com o desenvolvimento econômico do estado, esses fatores impulsionam o avanço, assegurando que ninguém seja deixado para trás.

Além dos programas sociais, o Governo de Mato Grosso do Sul implementou medidas de desoneração de tributos que também beneficiaram a população mais carente. Em maio, o governador Eduardo Riedel lançou um pacote de redução e isenção de impostos que incluiu produtos como vinagre, farinha de mandioca, erva-mate do tereré, sabonete, farinha de milho e fubá na lista dos itens da cesta básica com redução da carga tributária de ICMS. Essa medida resultou em uma redução de 58% nos preços desses produtos, equiparando-os ao arroz e feijão.

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), com 47 anos de história, é uma instituição de pesquisa que desenvolve estudos sociais, econômicos e territoriais, utilizando métodos científicos tradicionais, sofisticados e inovadores. Vinculado à Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Espírito Santo, o instituto tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável da região e do país.