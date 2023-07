Incêndio no Pantanal é controlado, mas há focos em áreas alagadas, diz bombeiros

O incêndio florestal que avançava pela região do Pantanal sul-mato-grossense desde a noite da última sexta-feira (7), foi controlado. O fogo ocorreu na região próximo a Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. Segundo os agentes do Corpo de Bombeiros, há ainda alguns focos em áreas isoladas de alagamentos.

Na tentativa de combater as chamas, o Corpo de Bombeiros de Corumbá realizou imagens de satélites, com auxílio do Centro de Proteção Ambiental, que emitiram alerta de fumaça na região de cobertura do pantanal. Na última sexta-feira (7), o fogo foi confirmado na região do Forte Coimbra, próximo a tríplice fronteira, divisa entre Brasil, Paraguai e Bolívia.

Ainda durante o sábado (8), os bombeiros iniciaram um alto controle, diminuindo o tamanho da área, usando técnicas de rastelação alcançando uma linha de cinco quilômetros. Na manhã de ontem (9), as equipes composta por 8 militares conseguiram extinguir completamente as chamas e os focos de incêndio.

Além das equipes de Corpo de Bombeiros de Corumbá, militares do Exército Brasileiro também prestam auxílio no combate as chamas, usando bombas de água e abafadores.

