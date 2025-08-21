Morre adolescente que se afogou em piscina olímpica do Tênis Club

O adolescente de 16 anos que se afogou na piscina olímpica do Tênis Clube, no Bairro José Abrão, em Campo Grande, faleceu nesta quarta-feira (20). Ele havia sido socorrido e reanimado pelo Corpo de Bombeiros no domingo (17), sendo levado à Santa Casa, onde permaneceu internado até a confirmação da morte.

Abalada, a família informou que agora estão sendo organizados os trâmites para o velório e, no momento, preferem não se pronunciar.

Relembre o caso

Conforme os bombeiros, o adolescente estava com amigos na piscina, quando se afogou. A equipe foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o jovem em parada cardiorrespiratória. Ele recebeu atendimento ainda no clube e foi reanimado. Em seguida, foi levado para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internado.

O clube foi fechado após o acidente. A reportagem procurou o clube, mas ainda não obteve retorno.

Leia mais: