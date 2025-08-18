Adolescente se afoga em piscina olímpica de clube da Capital e é levado para a Santa Casa

Um adolescente, de 15 anos, foi resgatado na tarde desse domingo (17), após se afogar na piscina olímpica do Tênis Clube, localizado no bairro José Abrão, em Campo Grande. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, não havia guarda-vidas no local no momento do acidente.

Conforme ainda os bombeiros, o adolescente estava com amigos na piscina, quando se afogou. A equipe foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o jovem em parada cardiorrespiratória. Ele recebeu atendimento ainda no clube e foi reanimado. Em seguida, foi levado para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internado.

O clube foi fechado após o acidente. A reportagem procurou o clube, mas ainda não obteve retorno.

 

