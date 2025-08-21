Novo RG agora pode ser agendado também aos sábados no posto do Shopping Norte Sul Plaza

Desde ontem (20) está disponível o agendamento para a emissão da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional) aos sábados no Posto de Identificação do Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. O atendimento aos sábados começará no dia 23, com 130 vagas, funcionando das 10h às 17h. Durante a semana, de segunda a sexta, o posto já atende das 10h às 19h, com 200 vagas diárias.

Daniel Freitas, diretor do II (Instituto de Identificação) da Polícia Científica, explica que a mudança busca tornar os serviços mais acessíveis: “Sabemos que muitas pessoas só têm o sábado para resolver questões como a emissão do documento, por isso oferecemos essa nova opção para atender a mais cidadãos”, afirma.

Expansão recente

O Estado, por meio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), também acaba de inaugurar a 91ª unidade de identificação, com a Agência Integrada com o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) no Comper Itanhangá.

Essa unidade representa um avanço na descentralização e expansão dos serviços, em parceria com o Detran-MS, facilitando o acesso da população.

Com a inauguração da nova unidade, Mato Grosso do Sul passa a contar com 91 postos de identificação, sendo 10 na Capital. Os resultados da ampliação já são visíveis: entre janeiro e julho de 2025, aumento de 40% no número de CINs emitidas em comparação com o mesmo período de 2024.

Desde o início da confecção do novo RG, 486 mil documentos foram emitidos, e a previsão é ultrapassar a marca de meio milhão até setembro. “Nosso compromisso é garantir o direito à identidade e à cidadania de forma moderna, eficiente e acessível para todos os sul-mato-grossenses”, afirma o diretor.

Gratuidade e agendamento

A nova CIN substitui o antigo RG e utiliza o CPF como número único de identificação. A primeira via é gratuita até 2032, e sua validade é de 5 anos para crianças até 11 anos, 10 anos para pessoas de 12 a 59 anos e indeterminada para maiores de 60 anos. O agendamento pode ser feito online pelo site.

Com Gov MS