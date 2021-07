Ministério da Saúde diminui intervalo entre doses da Pfizer – O intervalo entre as doses da vacina da Pfizer irá diminuir de3 meses para 21 dias conforme está estabelecido na bula. No entanto, o Brasil sempre estendeu o tempo, justificando que vacinaria mais pessoas com a primeira dose, contrariando as recomendações da bula.

De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz o tempo de intervalo realmente será menor. “Precisa ver qual é o melhor timing disso, mas que vai diminuir, vai. A gente está só vendo com CONASS e CONASEMS, na tripartite, para gente ver qual é a melhor data para diminuir o prazo de 3 meses para 21 dias. Então, encurtando o prazo ficando o mínimo pontuado pela Pfizer”.

Sobre a vacina da AstraZeneca, existe a possibilidade na bula de diminuir de 12 para 4 semanas. No entanto, o foco pé para o imunizante da Pfizer.

A vacina contra a Influenza continua disponível em Campo Grande para a toda a população. No entanto a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde), se preocupa com a baixa procura pelo imunizante pelos grupos prioritários. Pessoas com comorbidade, gestantes, puérperas e trabalhadores da educação ainda podem tomar a vacina enquanto ela estiver disponível.

Deixe seu comentário na matéria: Ministério da Saúde diminui intervalo entre doses da Pfizer.

Veja mais notícias no Jornal Impresso.