Milan entra na disputa por Neymar

Nesta semana, surgiram boatos de que Neymar estava de saída do PSG. A notícia dada pelo jornal espanhol El País, agitou o mercado de transferências e muitos clubes já começaram seu planejamento para contar com o craque. Um deles é o Milan.

Recentemente, boatos de que o Chelsea estaria interessado no camisa 10 dominaram as notícias de futebol. Entretanto, a suposta disponibilidade de Neymar teria atraído outros gigantes europeus.

Após o título do Campeonato Italiano, o Milan acredita que ter o jogador brasileiro pode elevar o patamar da equipe, além disso a transferência do craque para o clube, pode representar uma mensagem de que o “gigante voltou”.

Algo que impede as pretensões do clube italiano é o alto valor de Neymar. Entretanto, o pode levar os torcedores a sonhar com a contratação, é que o PSG se disponibilizou a pagar parte do salário do jogador. Portanto, a equipe de San Siro aposta na boa vontade do clube francês para conseguir viabilizar o negócio.

De acordo com a reportagem do “El Pais”, o PSG está disposto a emprestar o meia-atacante e continuar pagando parte considerável do seu salário, já que o jogador não tem se mostrado nem um pouco interessado em uma redução de ganhos para facilitar sua transferência.

O atleta é considerado um dos mais caros do mundo. Atualmente, ele tem o segundo maior salário do mundo futebolístico, com 95 milhões de dólares (R$ 484,5 milhões). Ele fica atrás apenas de Cristiano Ronaldo, que ganha 125 milhões de dólares (R$ 637,5 milhões).

Trajetória de Neymar

A chegada de Neymar ao clube francês foi extremamente badalada. Considerado o rei de Paris, o jogador logo trouxe bons resultados ao clube. Porém, não conseguiu o principal objetivo do PSG: a conquista da Champions League.

Transformado em ídolo em Paris assim que foi contratado por 222 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), valor jamais pago por outro jogador de futebol, o brasileiro foi perdendo apoio da torcida conforme foi acumulando problemas físicos e disciplinares, que fizeram com que ele desfalcasse a equipe em cerca de metade dos compromissos nos últimos anos.

O capítulo final parece ter sido essa semana. Ainda de acordo com a reportagem do El Pais, Mbappe que teria que renovado recentemente e se tornou a principal estrela do projeto parisiense, também teria pesado na decisão do astro não fazer mais parte, uma vez que o astro francês teria ressaltado uma suposta indisciplina do camisa 10 na rotina de treinos e recuperação.

Além disso, Neymar já não é bem visto pela torcida há algum tempo. O ápice parece ter sido após a última temporada, em que ele foi apontado como o principal responsável pelo trio de estrelas formado por ele, Kylian Mbappé e Lionel Messi não ter dado o resultado esperado.

