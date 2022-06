Produtos de festas juninas tem variação de mais de 90% nas prateleiras

Nos meses de junho e julho acontece as tradicionais festas juninas e julinas no país e devido a isso o Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) de Mato Grosso do Sul liberou o resultado da pesquisa feita no período de 20 a 24 de junho, com os produtos de maior comercialização e consumo da época.

Com o objetivo de ajudar a população a economizar, o levantamento foi realizado em cinco estabelecimentos atacadistas e mais cinco locais varejistas. Nos atacadistas, foram pesquisados 172 produtos dos quais ocorre a divulgação de 127. Já, os varejistas foram 172 pesquisados e 105 divulgados. A divulgação dos produtos pesquisados leva em consideração que os itens tenham sido encontrados, em pelo menos, dois locais visitados.

Nos atacadistas o produto que apresentou a maior variação foi a Maria Mole com 50 gramas, vendida por R$ 4,39 no Morena Atacadista e por R$ 2,25 tanto no Atacadão da avenida Cônsul Assaf Trad ( avenida como no Fort Atacadista do bairro Villa Rica. Já a menor variação (0,09%) está na batata palha Amarelinha com 400 gramas, que no Atacadão custa R$ 11,50 e no Fort $ 11,49.

Em relação aos varejistas, a maior variação foi constatada no “cheiro verde” salsa, com 167,60%. No Comper da avenida Tamandaré o produto pode ser adquirido por R$ 4,79 enquanto no supermercado Camila, no Parque Azaleia, custa R$ 1,79.

A menor variação (0,29%) foi verificado no milho verde Quero que no supermercado Pires Jardim Aeroporto, onde vendido por R$ 3,49. No Comper o valor de venda é R4 3,48. Também tradicional para a época, a farofa pronta Donana não sofreu variação conforme observado pelo Procon.

Confira a lista completa de preços nos atacadistas.

Confira a lista completa de preços nos estabelecimentos varejistas.