Mesmo com expansão, há quem não abre mão das facilidades de viver no bairro Aero Rancho

Por Kamila Alcântara [Jornal O Estado]

Localizado na macrorregião do Anhanduizinho, o Aero Rancho é o bairro mais populoso de Campo Grande, já passou dos 30 anos de fundação (oficial) e teve um “boom” econômico nos últimos 15 anos. O crescimento do comércio foi parte essencial para fidelizar seus moradores, que não trocam as ruas tumultuadas por nenhum outro bairro de Campo Grande.

Recentemente, a equipe de O Estado divulgou que, nos últimos quatro anos, Campo Grande já ganhou 25 novos bairros. A expansão segue a demanda dos novos loteamentos urbanos implantados pelas construtoras imobiliárias. Conforme a Semadur (Secretaria Municipal de

Meio Ambiente e Gestão Urbana), os novos bairros são considerados parcelamentos, pois saem de dentro dos 74 bairros legalmente reconhecidos pelo município. Mesmo assim, um dos moradores defensores do Aero Rancho é Alex Fabiano, de 50 anos, que mora em casas alugadas e nunca pensou em mudar de área para viver. “Moro aqui porque é um bairro bom para morar. Tem de tudo! Você encontra lojas, postos de saúde, escolas e creches, boas linhas de ônibus. Não pretendo sair tão cedo”, afirma.

Com 45.902 habitantes, em seu espaço de 213.718 m², segundo a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana), construídos a partir de 1989, o bairro é dividido em 11 parcelamentos, sendo eles: Aero Rancho; Granja São Luiz – 2ª Seção; Guanandi II; Jardim das Hortênsias I; Jardim das Hortênsias II; Jardim das Hortênsias III; Núcleo Habitacional Aero Rancho; Núcleo Habitacional Aero Rancho II; Núcleo Habitacional Aero Rancho III; Núcleo Habitacional Aero Rancho IV e Núcleo Habitacional Aero Rancho V.

Por lá, no cruzamento das avenidas Presidente Tancredo Neves com Arquiteto Vilanova Artigas, o empresário Mariano Martins, de 55 anos, relembra os avanços consolidados pelas ruas do bairro e comenta orgulhoso que testemunhou a explosão econômica da região.

“Há 20 anos comecei com uma locadora de videocassetes. Passei pela transição, para hoje estarmos com a venda de tintas e revestimentos. Foi estrondoso o crescimento comercial daqui! Acho que é possível encontrar de tudo dentro do bairro e isso só trouxe benefícios para os moradores, que não querem sair daqui nunca mais”, defende.

Outra que viu aquelas ruas quando eram “só barro” em dias chuvosos é Viviane Soares, de 35 anos, que morou em frente do Parque Ayrton Senna por 20 anos, precisou mudar há cerca de quatro anos para o Jardim Centro-Oeste, mas continuou com sua empresa no Aero Rancho.

“Eu confesso que ainda não me acostumei a viver longe daqui. Me sinto segura morando no Aero Rancho, conheço tudo e vi o quanto este bairro cresceu. Acho que não tem lugar melhor para montar um negócio”, desabafa a empresária, que trabalha com sancas e molduras de gesso.

Vale relembrar que, conforme informado por Luís Eduardo Costa, secretário titular da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana), a expansão econômica e territorial do município auxilia em fatores como o fim dos vazios urbanos, que são terrenos e espaços ainda não habitados. Algo que também foi registrado no bairro Aero Rancho.

“A cidade está diminuindo os seus vazios urbanos que é uma coisa muito boa. Nós temos uma cidade de 35 mil hectares e no último estudo feito pela universidade federal nós tínhamos um vazio urbano em torno de 17 mil hectares”, finalizou.

