Lago do Amor conta com mais de 200 espécies de animais

Por Camila Farias [Jornal O Estado]

Um estudo realizado por pesquisadores do Inbio (Instituto de Biociências), da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), detectou mais de 200 espécies de animais que vivem na região do Lago do Amor, próximo à Cidade Universitária.

Segundo o levantamento, ao todo são 231 espécies de animais, entre residentes e visitantes ocasionais, sendo 150 de aves, 30 de mamíferos, 23 de répteis, 19 de peixes e 9 de anfíbios. O professor Fernando Rogério Carvalho, responsável pela pesquisa, organizou um manual de identificação de todos os animais vertebrados que existem no local.

“O guia foi construído com o objetivo principal de levar a informação correta aos estudantes e campo-grandenses que visitam essa área turística do município, e que sempre se deparam com alguns animais. O nosso intuito é mostrar a diversidade escondida no Lago do Amor”, afirma Fernando.

O Guia de Identificação dos Vertebrados no Lago do Amor traz a relação de animais já identificados no local, com o nome científico, popular e descrição. Considerando que o Lago do Amor está localizado em área urbana, a quantidade de espécies presentes nesse local é surpreendente. As espécies identificadas incluem espécies com as quais os alunos já estão familiarizados, como capivaras, gatos e araras. No entanto, o manual também traz animais raros e ameaçados de extinção, que mesmo quem vai para a faculdade todos os dias raramente vê.

O levantamento dos animais partiu de um edital emitido pela Agecom (Agência de Comunicação Social e Científica) para a publicação de material de divulgação científica com temática de impacto social. Foi quando o pesquisador decidiu reunir informações sobre os animais no Lago do Amor e região. A pesquisa contou com a participação dos professores: Sarah Mângia, Maria Eduarda Garcia, Rudi Laps, Vanda Lúcia Ferreira, Diego Lucia Ferreira, Diego Santana, Willian Nassar Eduardo, Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira Santos e Diogo Pratt.

