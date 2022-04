Federação PT, PCdoB e PV busca fazer alianças com PSOL e Rede

Por Redação [Jornal O Estado]

Representantes regionais dos partidos PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede se reuniram na quinta (21), em Campo Grande, para discutir cenário pré-eleitoral e a viabilidade de atuação conjunta, inclusive com possibilidade de construir chapa única entre os partidos para o governo do Estado.

A federação entre PT, PV e PCdoB já foi definida em âmbito nacional e o grupo está se articulando nos estados. Em Mato Grosso do Sul, dos partidos PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede se reuniram na última quinta (21), em Campo Grande, para discutir cenário pré-eleitoral e a viabilidade de atuação conjunta, inclusive com possibilidade de construir chapa única entre os partidos para o governo do Estado.

A federação entre PT, PV e PCdoB já foi definida em âmbito nacional e o grupo está se articulando nos estados. Em Mato Grosso do Sul, o PT está apresentando a pré-candidatura da advogada Giselle Marques para a disputa ao governo do Estado, após a confirmação da desistência de Zeca do PT.

Mas, dentro da federação recentemente criada, existem outros nomes à disposição para alteração se houver necessidade. Já o PSOL e o Rede iniciaram recentemente diálogos e querem apresentar uma chapa completa de candidatos visando à Alems (Asssembleia Legistiva de Mato Grossdo do Sul) e também para a Câmara dos Deputados, em Brasília. No entanto, as siglas ainda não apresentaram nomes oficiais aos cargos majoritários para governo e Senado.

Para o Partido dos Trabalhadores, uma aliança entre as federações representa um esforço do campo progressista com potência para oferecer uma alternativa à população sul-mato-grossense, além de um palanque regional. As conversas tiveram início e devem prosseguir nos próximos dias.

