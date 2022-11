Menos de 1% dos bebês foram imunizados contra Covid-19

Apenas 0,93% de público alvo vacinal crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias foi imunizado contra a Covid-19, em Campo Grande, destas apenas 14 crianças com comorbidades foram vacinadas . Os números são doo último levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), até a noite de quarta-feira (16), apenas 14 crianças com comorbidades foram vacinadas, das 1.500 esperadas para essa primeira etapa.

Conforme a Sesau, após 5 dias do início de vacinação o percentual atingido ainda é considerado muito restrito e já era esperado que não haveria uma grande procura, no entanto, a secretaria relatou que aguarda uma maior sensibilização por parte dos pais e responsáveis.

A estimativa é que, em Campo Grande, existam 32.161 crianças entre seis meses e dois anos de idade, e, deste total, cerca de 3% a 5% apresente alguma das comorbidades elencadas como elegíveis para vacinação pelo Ministério da Saúde.

Outras 39 crianças dentro da faixa etária, mas sem comorbidades, foram vacinadas com as doses da “xepa”. Doses que sobram dos frascos e que não podem ser aproveitadas no dia seguinte em decorrência do prazo de validade, então são aplicadas naqueles que aguardam nos pontos de vacinação no fim do dia.

Nesta quinta-feira (17), novos pontos de imunização foram disponibilizados para a população. Agora, Campo Grande possui 10 locais que atendem de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h45. Para a vacinação é necessário cadastro no site Vacina Campo Grande.

