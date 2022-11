Homem que tentou matar esposa após buscá-lo em bar é julgado

Anderson de Souza Nevez é julgado pelo Tribunal do Júri de Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (17), por uma tentativa de feminicídio contra a esposa que conviveu há cerca de 8 anos. Consta no inquérito policial, que o denunciado praticou o crime sem motivos, completamente desproporcional à gravidade do delito.

No dia 11 de setembro de 2021, utilizando-se de uma faca, Anderson tentou matar a esposa esfaqueada. O réu teria saído de casa, por volta das 11h daquele dia, para realizar compras e não teria retornado.

Assim, a vítima foi a sua procura, momento em que encontrou Anderson embriagado em um bar, nas proximidades onde moravam. Ocasião que o denunciado passou a ofendê-la verbalmente e passou a agredi-la com tapas.

Além disso, consta que durante o trajeto para a casa, Anderson continuou a ofender e ameaçar a vítima, dizendo-lhe que “iria matá-la ”. Já na casa onde moravam, surpreendeu a sua esposa com socos, tapas, empurrões e puxões de cabelo.

Em seguida, ele se apossou de uma faca e começou a afiá-la. Após isso, empurrou a vítima Mirian Guerreiro na cama e desferiu golpes do objeto afiado contra ela, com o intuito de matá-la.

Contudo, a vítima conseguiu se esquivar dos golpes de faca do denunciado, segurando a faca com as mãos e ao tentar se soltar do denunciado, este acabou sendo atingido com a faca em seu pescoço.

Por fim, a mulher conseguiu se esquivar do denunciado e fugir do local, momento em que acionou a polícia e foi encaminhada para atendimento médico eficaz. Acesse também: Vereador quer que prefeita Adriane Lopes divulgue os gastos com aluguéis

Com informações do repórter Marcos Maluf