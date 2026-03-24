Menos de 1% do potencial de destinação do imposto de renda é utilizado para projetos sociais

Destinação legal permite apoiar instituições que cuidam de idosos sem custo adicional ao contribuinte

Todos os anos, bilhões de reais poderiam ser direcionados a projetos sociais no Brasil por meio da destinação do Imposto de Renda — mas a maior parte desse recurso não chega a quem precisa. Dados da Receita Federal indicam que o país utiliza apenas 0,7% do potencial estimado de R$ 11 bilhões disponíveis para destinação aos fundos sociais. Em Mato Grosso do Sul, embora o valor estimado chegue a R$ 200 milhões, em 2025 foram destinados apenas R$ 11,2 milhões.

O cenário revela uma combinação de desconhecimento e baixa adesão a um mecanismo simples, seguro e previsto em lei. A destinação pode ser feita diretamente no programa da Receita Federal, durante o preenchimento da declaração. Pessoas físicas podem direcionar até 3% do imposto devido ao Fundo Municipal do Idoso, escolhendo, inclusive, o município que desejam beneficiar — sem qualquer custo adicional.

Em Campo Grande (MS), o Asilo São João Bosco é uma das instituições que podem ser contempladas com esses recursos. A entidade atende cerca de 90 idosos e depende majoritariamente de doações para manter suas atividades, que incluem moradia, alimentação, cuidados de saúde e ações de convivência.

“A destinação do Imposto de Renda é uma forma simples e consciente de transformar um recurso que já seria pago em cuidado direto com quem mais precisa. Quando o contribuinte faz essa escolha, ele passa a participar ativamente da melhoria da qualidade de vida dos nossos idosos”, afirma a presidente do Asilo São João Bosco.

Após realizar a declaração, o contribuinte deve emitir e pagar o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). Para que o valor seja direcionado à instituição, é necessário também preencher uma declaração de destinação e encaminhá-la, junto com o comprovante de pagamento, ao Asilo. Esse procedimento permite a identificação do recurso e sua vinculação ao repasse realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Além de ampliar o impacto social, a iniciativa fortalece a participação cidadã na aplicação de recursos públicos, promovendo maior transparência e proximidade entre contribuinte e as causas apoiadas.

Mais informações sobre como realizar a destinação podem ser obtidas nos site www.asilosaojoaobosco.org.br ou diretamente com o Asilo São João Bosco, pelo WhatsApp (67) 98402-7655.

Sobre o Asilo São João Bosco

Fundado em 23 de outubro de 1923, o Asilo São João Bosco é uma instituição sem fins lucrativos. Atualmente, atende cerca de 90 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia, seis refeições diárias, cuidadores 24 horas, e serviços de enfermagem, fisioterapia, nutrição, pedagogia, além de atividades recreativas, culturais e religiosas, e apoio emocional e espiritual. A manutenção das atividades depende do Fundo Municipal do Idoso (44%) e de doações da população (56%).

Como ajudar:

Doações via Pix: doe@asilosjb.org.br

Participação em eventos beneficentes e bazares

Doação de alimentos, produtos de higiene, limpeza e fraldas geriátricas (das 6h às 18h)

Destinação de parte do Imposto de Renda

Doação por meio da conta de luz

Como voluntário ou visitante: visitas diárias (das 9h às 10h30 ou das 15h às 16h30)

Compras no Bazar do Asilo São João Bosco:

Segunda a sexta: 8h às 11h30 e 13h às 16h30

Sábado: 8h às 11h.