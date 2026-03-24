Foragido por crime sexual contra menor no MS é capturado pela Polícia Civil na Bahia

As Polícias Civis do Mato Grosso do Sul e da Bahia, por meio da DEPCA-Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e do Núcleo Operacional da DIRPIN Leste efetuaram, na tarde dessa segunda-feira (23), o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor do nacional de um homem, que não teve o nome divulgado. A prisão ocorreu no município de Feira de Santana (BA).

A ordem judicial foi expedida pela Vara Especializada em Crimes contra a Criança e ao Adolescente da Comarca de Campo Grande, em razão da prática, em tese, do crime de violação sexual mediante fraude, previsto no art. 215, §1º, do Código Penal.

De acordo com as investigações, o indivíduo é suspeito de praticar crime de natureza sexual contra adolescente, sendo considerado foragido da Justiça até o momento de sua localização. Após diligências investigativas e trabalho de inteligência da DEPCA, as equipes da DIRPIN Leste conseguiram êxito em localizar o investigado, efetuando sua captura no bairro Muchila, em Feira de Santana.

No momento da prisão, foi apreendido um aparelho celular em posse do conduzido, o qual será submetido à análise, podendo contribuir para o aprofundamento das investigações e eventual identificação de outras circunstâncias relacionadas ao fato.

O custodiado foi conduzido à unidade policial competente para a adoção das medidas legais cabíveis, permanecendo à disposição do Poder Judiciário, devendo ser posteriormente encaminhado ao sistema prisional.

De acordo com Anne Karine Sanches Trevizan Duarte – Delegada de Polícia Titular da DEPCA, “a ação evidencia a integração entre unidades da Polícia Civil e reforça o compromisso institucional no combate a crimes graves, especialmente aqueles que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, garantindo a efetividade da Justiça e a proteção das vítimas”.