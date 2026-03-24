Câmara CG recebe comitiva da Ucrânia e discute cooperação em sustentabilidade durante a COP-15

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande receberam, nesta terça-feira (24), uma comitiva da Ucrânia que está na Capital para participar dos debates da COP-15. O encontro foi viabilizado pelo vereador Otávio Trad e teve como foco a construção de acordos de cooperação científica e parcerias institucionais voltadas ao desenvolvimento sustentável e à proteção do meio ambiente.

Participaram da agenda internacional Yurii Rasiuk e Olesia Petrovych, representantes do Ministério da Economia, Meio Ambiente e Agricultura da Ucrânia, além de Oskar Slushchenko, primeiro-secretário da Embaixada da Ucrânia no Brasil.

O presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto Papy, destacou a importância da aproximação entre os países e o protagonismo regional no debate ambiental.

“É uma honra receber os integrantes do Governo da Ucrânia no Parlamento municipal. Mato Grosso do Sul tem um dos principais biomas do mundo e uma valiosa reserva de água. A COP-15 é a oportunidade que o povo pantaneiro tem de se manifestar em seu próprio território sobre as dificuldades e impactos que vivencia no dia-a-dia. Essa integração com os ucranianos é importante para estreitar laços e discutir parcerias. Estamos abertos a isso”, afirmou Papy.

Autor da articulação do encontro, o vereador Otávio Trad ressaltou o momento estratégico vivido por Campo Grande e pelo Estado. “Há algo grandioso que vai acontecer em Mato Grosso do Sul, com impactos sociais e econômicos, que é a Rota Bioceânica. Nossa cidade tem participação estratégica nesse contexto. É um momento de grande expectativa positiva e essas parcerias são importantes para Campo Grande”, disse Otávio.

Representando a diplomacia ucraniana, Oskar Slushchenko enfatizou a relevância da cooperação internacional em pautas ambientais. “É importante mostrarmos nossas presenças e nossos compromissos em fóruns como a COP-15. É de nosso interesse que as instituições possam estabelecer vínculo com outras nações, de modo que diferentes países atuem em sinergia para garantir a preservação e a sustentabilidade”, pontuou Oskar.

Também participaram do encontro os vereadores Dr. Victor Rocha e Marquinhos Trad.