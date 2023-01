Nível de endividamento se mantém estável em Campo Grande

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência das famílias, desenvolvida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, aponta que em dezembro o índice ficou estável, com 60,5% das famílias com dívidas como cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros.

Os endividados com contas em atraso correspondem a 29,8% dos entrevistados e os que não terão condições de pagar as dívidas somam 12,9%. Em números absolutos, são 194.121 famílias endividadas em dezembro, seja com cartões de crédito, cheque especial, cheque pré-datado, crédito consignado, carnês de lojas, financiamento de carro ou casa.

O cartão de crédito continua na liderança absoluta como principal fonte de endividamento dos campo-grandenses (64,3%), seguido pelos carnês (22,6%). Crédito pessoal (9,8%), financiamento de carro (8,1%) vêm logo em seguida.

