Mega-Sena pode pagar R$ 7 milhões em sorteio deste sábado

Na noite de hoje (6), a Mega-Sena poderá desembolsar R$ 7 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas pela internet e em casas lotéricas por maiores de 18 anos até, às 18 (horário de MS).

Os registros das apostas do concurso 2.589, podem ser feitas pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa. A aposta mínima, de seis dezenas, custa R$ 5.

O sorteio do concurso 2.589, acontece hoje, às 19h (horário de MS) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O evento será transmitido pela internet nas redes sociais da Caixa.

Segundo a estimativas da Caixa Econômica Federal, caso um apostador acerte as seis dezenas, o valor renderia cerca de R$ 42,5 mil no primeiro mês se aplicado na poupança.

