Colisão entre veículo e ambulância do Samu termina em morte na BR-262

A colisão entre uma ambulância de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um veículo de passeio, na noite de ontem (5), terminou na morte de um jovem de 24 anos. O acidente aconteceu na BR-262, próximo à entrada da Avenida João Garcia Carvalho Filho, em Campo Grande. Um dos socorristas fraturou o fêmur e está internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (depac) Cepol, a viatura do Samu estava a caminho de uma ocorrência no Jardim Noroeste, quando ocorreu uma colisão frontal contra um Volkswagen Gol conduzido por Edson dos Santos de Almeida, de 24 anos, que morreu no local.

Ainda conforme o registro policial, o motorista da viatura relatou que ao passar pela Avenida João Garcia Carvalho Filho ouviu um barulho de freada e, na sequência, avistou o Gol no sentindo contrário. Na tentativa de evitar a colisão, o motorista tentou tirar a viatura para a direita da rodovia, porém a ambulância acabou atingida na parte da frente e na porta lateral.

Com o impacto, a roda da ambulância foi arrancada e a frente do Volkswagen Gol ficou completamente destruída. O motorista do Samu não teve ferimentos, mas os seus dois colegas de trabalho, ficaram feridos e foram encaminhados para Santa Casa de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a perícia constatou que o acidente foi causado pelo veículo de passeio que invadiu a pista contrária.

Até o momento não temos informações sobre o estado de saúde de um dos socorristas que foi encaminhado para o hospital, após fraturar o fêmur.

