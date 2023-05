Ministra do Meio Ambiente está internada em São Paulo com a Covid-19

A ministra do Meio ambiente, Marina Silva, foi internada na manhã de hoje (6), no Instituto do Coração (InCor) em São Paulo, após ser diagnosticada com Covid-19.

Segundo informações da assessoria de imprensa e divulgado pelo portal G1, relatou que a ministra acordou sentindo mal-estar e realizou teste para covid-19. O exame deu positivo.

Por orientação médica, a ministra foi encaminhada ao hospital para fazer exames, mas o quadro de saúde não é grave e ela deve receber alta ainda hoje.

