Mega-Sena pode pagar até R$ 35 milhões em sorteio na noite deste sábado

As Loterias Caixa sorteará na noite de hoje (10), prêmio de até R$ 35 milhões. O resultado do concurso 2.600 da Mega-Sena será divulgado às 19h (de MS) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Caso queira participar do sorteio, é preciso apostar de 6 a 15 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet no site, ou aplicativo. As apostas podem ser feitas até as 18h. A aposta mínima custa R$ 5.

Segundo dados da Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar todas as dezenas sorteadas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860.

Na última quarta-feira (7), 47 apostas de Mato Grosso do Sul, sendo 15 da Capital faturaram quadra de R$ 1.217,52 ao acertar quatro das seis dezenas sorteadas

