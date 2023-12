Ciclista morre atropelado em avenida na região de fronteira

O ciclista Davi Ramão Garcia Quinhones, de 34 anos, morreu na madrugada de hoje (10), ao ser atropelado por um veículo, na Avenida Brasil, em Ponta Porã, a 313 km de Campo Grande. O motorista, autor do atropelamento fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que ouviram barulho da batida e ao olharem para trás, deparou o ciclista ao solo. Ainda foi relatado a polícia, que viram o veículo envolvido no acidente com a parte da frente amassada saindo do local em baixa velocidade. As características do veículo foram repassadas a polícia para auxiliar na investigação.

Segundo o site Porã News, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ao chegar no local já deparou com a vítima sem vida.

A Polícia Civil já iniciou a investigação na localização do motorista.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.