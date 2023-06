Turistas lotam hotéis em feriado prolongado

A rede hoteleira prevê ocupação de quase 100% no feriado prolongado, que começou na quinta-feira (8), dia de Corpus Christi, e termina na terça-feira (13), Dia de Santo Antônio. Conforme os dados da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), entre as cidades mais procuradas para passar o feriado estão as cidades de Ponta Porã (55%), Corumbá (59%), Costa Rica (59%), Pousadas Pantaneiras (73%), Miranda (78%) e Bonito, com 80%.

Para o secretário da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, a expectativa de grande movimento nos principais pontos turísticos é melhor do que no ano passado. “Por conta de o feriado ser mais prolongado, ainda mais para quem mora em Campo Grande, a expectativa para o turismo é melhor do que a do ano passado.”

Segundo a gerente do hotel Paraíso das Águas Bonito, Thais Ilha, a ocupação do hotel está em quase 100%. “Vai ter um movimento enorme na cidade, porém, uma superlotação não será possível neste ano, no hotel, pois, as pessoas estão viajando menos e, no mês que vem, é o mês de férias, quando deve ter um público maior na cidade.”

A gerente comercial dos hotéis Água de Bodoquena e Cachoeiras Serra da Bodoquena, Márcia Ferreira, explica que a maior procura das reservas foi para o preíodo de sexta-feira a domingo. “Nossos hotéis estão completamente lotados para o feriado, inclusive, com a maior taxa de reserva para sexta-feira a domingo. Além disso, temos poucas vagas ainda em aberto para o feriado prolongado deste ano.”

Já o responsável pelo setor de reservas, do Santa Mônica Palace Hotel, de Corumbá, Jonathan Duarte, relata que a ocupação está quase 100% fechada para o feriado. “Estamos com todos os quartos ocupados e esperamos que a movimentação no estabelecimento seja maior do que no feriado do ano passado.

Por Marina Romualdo– Jornal O Estado do MS.

