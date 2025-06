Mato Grosso do Sul lidera reciclagem de embalagens e se destaca como referência em economia circular no Brasil

Com um índice inédito de 13,14 quilos de embalagens recicladas por habitante, Mato Grosso do Sul alcançou o topo do ranking nacional de logística reversa. O dado, considerado o maior já registrado no país por entidades especializadas em gestão de resíduos, consolida o Estado como modelo na adoção de práticas sustentáveis e na consolidação da economia circular.

O resultado é fruto de um sistema inovador que alia tecnologia, metas objetivas e forte atuação fiscalizatória por parte do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul). Desde a implantação do Sisrev (Sistema Estadual de Logística Reversa), em 2019, o programa vem promovendo um novo padrão de responsabilidade para as empresas que atuam no Estado.

Na primeira avaliação completa do Sisrev, correspondente ao ano-base de 2019, foram recolhidas 24.796 toneladas de embalagens pós-consumo, volume que corresponde a aproximadamente 76% da meta estipulada para o período. O processo contou com a participação de 14 entidades gestoras e 42 operadores logísticos, metade deles compostos por cooperativas ou associações de catadores, a serviço de 5.476 empresas responsáveis por colocar produtos embalados no mercado sul-mato-grossense.

O modelo funciona de forma simples e eficaz: a cada ano, as empresas devem declarar, por meio de sistema online, o volume de embalagens colocado no mercado local. No ano seguinte, precisam comprovar, com notas fiscais rastreáveis, que ao menos 22% desse total retornou à cadeia produtiva. O não cumprimento da meta pode resultar em sanções por parte dos órgãos ambientais e do Ministério Público, que teve papel fundamental na construção do sistema.

Além de priorizar a inclusão social dos catadores, o Sisrev também corrige distorções históricas do setor. Fabricantes de outros Estados, que representam a maior parte das embalagens vendidas em MS, agora também são obrigados a comprovar a destinação correta dos materiais, aliviando a pressão sobre os municípios, que antes arcavam sozinhos com o descarte.

O próximo ciclo do Sisrev já tem data marcada: no segundo semestre de 2025, o Imasul irá convocar as empresas que comercializaram produtos em 2023 a apresentar os resultados de retorno das embalagens, mantendo o compromisso com a sustentabilidade e o fortalecimento da cadeia da reciclagem no Estado.