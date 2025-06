Nova regra exige retenção de receita para compra de Ozempic e similares a partir desta segunda-feira

O controle sobre medicamentos análogos ao GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, ficou mais rigoroso a partir desta segunda-feira (23). Farmácias de todo o Brasil agora são obrigadas a reter a segunda via da receita médica no momento da venda desses produtos, que ganharam popularidade principalmente por seus efeitos na perda de peso.

A nova exigência faz parte de uma normativa publicada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em abril deste ano, com o objetivo de reforçar a segurança no consumo desses remédios e conter o uso abusivo. A agência destacou que o consumo descontrolado, muitas vezes sem orientação médica e voltado apenas para fins estéticos, tem gerado um número crescente de notificações por efeitos colaterais, como náuseas, constipação, distensão abdominal e diarreia.

Além disso, o uso inadequado pode agravar condições psicológicas e transtornos alimentares já existentes.

Com a inclusão desses medicamentos na lista de controle especial, as prescrições passam a ter validade de até 90 dias e devem ser emitidas em duas vias. As farmácias, por sua vez, precisarão registrar as vendas no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, medida semelhante àquela aplicada aos antibióticos.