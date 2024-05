Lula cita vítimas das chuvas no RS em mensagem de Dia das Mães: “Gratidão àquelas que não nos deixam perder a fé”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, neste domingo (12), um vídeo nas redes sociais com uma mensagem especial de Dia das Mães.

“Hoje é dia de lembrar com muito carinho daquelas que, mesmo com a distância, estão sempre ao nosso lado. Aquelas que nos deram a vida e que nos dariam quantas vidas tivéssemos”, começa o presidente.

Em seguida, Lula cita as mães do Rio Grande do Sul: “Hoje eu quero homenagear todas as mães brasileiras. Mas quero deixar uma mensagem de solidariedade para as mães do Rio Grande do Sul, vítimas de uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil.”

“Vocês não estão sozinhas. Estamos juntos para recuperar e reconstruir o que foi destruído. Cidades, casas, pontes, rodovias. Mas sabemos que nem tudo poderia ser recuperado. Mães perderam seus filhos e filhos perderam suas mães”, continua o presidente.

O presidente finaliza a mensagem dizendo que a “melhor maneira” de honrar a memória das pessoas que morreram é trabalhando com o que o povo brasileiro tem de melhor: o “espírito de união”, a “solidariedade” e o “amor ao próximo”.

“Nesse dia de hoje, nossa gratidão àquelas que não nos deixam jamais perder a fé e a esperança. O meu abraço carinhoso e afetuoso a todas as mães do nosso Brasil”, conclui Lula.

Com informações do SBT News

