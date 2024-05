28% dos eleitores apostam em Michelle para enfrentar Lula em 2026, diz Quaest

Com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível até 2030, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) está entre as principais apostas para disputar as eleições de 2026. Ao todo, 28% dos eleitores consideram Michelle como o melhor nome para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito, conforme nova pesquisa Genial/Quaest.

No levantamento, divulgado nesta segunda-feira (13), os eleitores apontaram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) como segundo possível concorrente de Lula (24%). O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) aparece em terceiro lugar (10%), seguido pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), (7%).

Embora seja vista como possível substituta de Bolsonaro, Michelle apresenta uma alta rejeição dos eleitores: 50% afirmam que não votariam na primeira-dama nas eleições de 2026. Tarcísio, por sua vez, tem uma aprovação maior, com 20 pontos percentuais a menos no quesito rejeição (30%), mas é desconhecido por 39% do eleitorado. No cenário regional, Tarcísio tem a maior preferência no Sudeste, superando Michelle. Já no Sul, Ratinho supera o governador paulista: – Nordeste: Michelle (31%), Tarcísio (20%), Ratinho (9%), Caiado (5%), Zema (3%), não sabe/não respondeu (32%) – Sudeste: Tarcísio (33%), Michelle (23%), Zema (12%), Ratinho (8%), Caiado (2%), não sabe/não respondeu (22%) – Centro-Oeste: Michelle (33%), Tarcísio (16%), Caiado (12%), Ratinho (10%), Zema (3%), não sabe/não respondeu (26%) – Sul: Michelle (26%), Ratinho (21%), Tarcísio (18%), Zema (5%), Caiado (2%), não sabe/não respondeu (28%) 55% acham que Lula não merece ser reeleito Para 55% dos eleitores, Lula não merece ser reeleito em 2026, enquanto 42% apostam em mais quatro anos de governo do petista. O presidente encontra maior apoio entre os eleitores do Nordeste, onde 60% dizem que ele merece mais uma chance na Presidência. O percentual é menor no Sudeste, onde 63% não aprovam a reeleição do chefe de Estado. Apesar do cenário, nenhum outro nome supera o de Lula em potencial de voto. Depois do petista (47%), Bolsonaro, que não poderá concorrer às eleições, surge como o segundo nome preferido para o pleito: 39% afirmam que votariam nele. Michelle Bolsonaro aparece em sequência, com 33%, seguida por Fernando Haddad, 32%, e Tarcísio, com 28%. A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 2 e 6 de maio. Ao todo, foram ouvidos 2.045 brasileiros de 16 anos ou mais em todos os estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiabilidade é de 95%.

Com informações do SBT News.

