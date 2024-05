Campanha de vacinação contra a gripe em Campo Grande imuniza quase 4 mil pessoas

No último sábado (11), aconteceu em Campo Grande, o “Dia D de Vacinação” contra a gripe, onde quase 4 mil pessoas receberam as doses do imunizante. A mobilização aconteceu em 12 postos de vacinação espalhados pela cidade, com destaque para a participação de pais que levaram seus filhos para garantir a imunização.

O evento, além de ser uma oportunidade para receber a vacina, também foi um momento de interação e diversão para as crianças. Em alguns pontos, enquanto os pais aguardavam para serem atendidos, os pequenos puderam brincar em escorregadores infláveis e desfrutar de doces oferecidos gratuitamente, o que tornou a experiência mais agradável.

A prefeita Adriane Lopes deu o exemplo ao receber a dose do imunizante na Unidade de Saúde da Família Dra. Marly Anna Tatton G. Pereira, no bairro Jardim Marabá. Sua participação não apenas reforça a importância da vacinação, mas também estimula o público a aderir à campanha. Até o momento, fora do “Dia D”, um total de 104 mil pessoas já receberam a vacina, conforme dados da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

Em meio a um cenário de desafios de saúde pública, a secretária municipal de saúde, Rosana Leite, ressaltou a gravidade da situação, destacando que a gripe tem afetado principalmente crianças e idosos. Ela enfatizou os esforços da pasta para reduzir o número de casos de gripe na cidade.

“Estamos enfrentando uma situação de emergência devido ao vírus da Influenza, que está superando até mesmo a Covid em sua prevalência. Precisamos fortalecer a vacinação entre os residentes de Campo Grande”, afirmou Rosana Leite. “Desde 2013, houve uma certa descrença em relação à vacinação, especialmente quando se trata de novas vacinas, mas a vacina contra a gripe está disponível há muito tempo e é essencial para proteger nossa população.”

A campanha de vacinação contra a gripe continua, e as autoridades de saúde incentivam fortemente a participação de todos, visando garantir a imunização de toda a população.

