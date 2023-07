Liga do Bem divulga campanha de arrecadação para a AACC

Criada com o objetivo de espalhar a semente do amor e da solidariedade, a Liga do Bem esteve na Câmara Municipal, durante a sessão desta quinta-feira (29), para divulgar mais uma campanha de arrecadação para a AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer). O personagem Superman, um dos fundadores do grupo, utilizou a Tribuna para pedir apoio dos vereadores e da sociedade a convite do vereador Ronilço Guerreiro.

“Quero levantar um questionamento importante sobre o que consideram como a coisa mais importante de suas vidas. O que é mais importante para você agora? Um contrato? Uma lei? Crescimento profissional? E se eu dissesse que alguém na sua família, que você ama, está enfrentando uma doença cruel e que vai feri-lo profundamente? O que teria relevância para os senhores? Essa é a realidade que enfrentamos com muitas famílias”, disse.

A Liga do Bem foi criada há 8 anos. Desde 2013, Superman, Homem Aranha e Mulher Maravilha, além de diversos outros personagens, se unem em visitas motivacionais aos hospitais, asilos e unidades de acolhimento de Campo Grande para levar uma mensagem de esperança. De maneira voluntária, eles realizam campanhas de doação de alimentos, material escolar e arrecadação de fundos para instituições e famílias em situação de vulnerabilidade.

“A AACC-MS faz há 25 anos esse trabalho maravilhoso de dar amparo às crianças com câncer. A Liga do Bem, todos os anos, lança uma campanha em prol das crianças da AACC. É uma campanha de Campo Grande e precisamos do apoio da sociedade para que ela continue. Precisamos arrecadar muito mais pela AACC. Ano passado, sozinhos, conseguimos R$ 223 mil para a instituição. Quanto podemos fazer com a ajuda dos senhores?”, sugeriu.

Hoje, a Liga do Bem possui em torno 200 voluntários, com variados personagens como heróis, vilões e personagens em quadrinhos. São personagens da DC, Marvel, Power Rangers, Disney, Turma do Chaves, Stars Wars, X-Men, entre outros.

“Essa Casa trabalha com muitas coisas, com muitas urgências. Mas volto a questionar: o que é mais importante? O que tem relevância? Estamos aqui como heróis, pedindo que os senhores sejam nossos heróis”, finalizou.

Leia mais: Liga do Bem e Banda Foogha se unem para ajudar a AACC-MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.