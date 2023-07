Vacina contra Dengue chega a Capital

A nova vacina contra a dengue, a Qdenga, está disponível na Imunitá, clínica da Capital.

Esse é o primeiro imunizante autorizado no Brasil para pessoas que nunca entraram em contato com vírus da dengue. Podem receber a vacina pessoas com idade entre 4 anos e 60 anos.

O diretor técnico da Imunitá, Dr. Alberto Jorge Félix Costa CRM-MS 1266, explica quem pode tomar a vacina.

“Todos devem, quem já teve e quem não teve a doença. Vale lembrar que existem diferentes cepas virais e, às vezes, a pessoa já teve infecção por uma das variantes e não tem imunidade para as demais. Por isso, é importante se vacinar para ampliar a capacidade imunológica”, destaca.

De acordo com a Anvisa:

-Ela deve ser aplicada em um esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações

-A vacina é composta por quatro sorotipos atenuados que podem causar a doença

-Ela também pode ser aplicada em quem já teve a doença, portanto, não há distinção entre quem teve ou não a dengue, desde que esteja dentro da faixa etária estipulada pela agência reguladora para aplicação das doses.

