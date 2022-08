Liga do Bem e Banda Foogha se unem para ajudar a AACC-MS

Por Méri Oliveira

Já bastante conhecida por promover ações solidárias variadas, como a campanha de doação de sangue no mês de junho em parceria com o Hemosul, o Natal Solidário, em parceria com o Governo do Estado, além de visitas a asilos, abrigos, creches e hospitais, entre outros, a Liga do Bem também promove ações em prol da AACC-MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) e, nessa sexta-feira (12), a partir das 19h30, na Clan Bier, será realizado o lançamento da campanha “Dia D”, para arrecadar fundos para a instituição, com show da banda Foogha. O jornal O Estado foi conversar com o pessoal da Liga do Bem e com o vocalista da Foogha, Caio Dutra; confira.

De acordo com a “Kamala”, da Liga do Bem, todos os anos o grupo realiza uma campanha para ajudar a AACC. “Todos os anos fazemos uma campanha especial de arrecadação para a AACC. É o ‘Dia D’, dia de ajudar a AACC, e essa festa é o pontapé inicial da campanha. Toda a renda dos ingressos serão revertidos integralmente para a instituição. Tanto que o pix do ingresso já é direto da conta deles. Então, além de curtir boa música e festa, quem participar ainda ajuda com uma causa especial”, explica a heroína.

O guitarrista Caio Dutra, que também é vocalista da banda, fala sobre a importância de participar desse tipo de evento. “O pessoal da Clan Bier nos procurou pra fazer esse evento, disse que era uma parceria com a AACC, e que eles tinham interesse no nosso show, e nós já concordamos prontamente, sempre gostamos muito de poder levar nosso som nesses eventos beneficentes e poder colaborar de alguma forma. É muito importante podermos participar e contribuir para a visibilidade desses eventos, acreditamos muito que todo artista tem voz e que deve ajudar sempre! É muito gratificante ter nosso trabalho escolhido e reconhecido por eles!”

Ações da Liga do Bem

Kamala explica que o trabalho principal da Liga são as visitas, “que chamamos de ‘missões’. Nossas missões de base são visitas a hospitais, asilos e abrigos. Visitamos Santa Casa, Hospital de Câncer, Asilo São João Bosco, casas de apoio e outras instituições. E dependendo da situação também fazemos arrecadações de alimentos, fraldas ou algo que estejam precisando”, explica a jovem.

Ao longo dos anos, os voluntários da Liga acumulam muitas vivências. “São muitas histórias e aprendizados que vivemos por meio do voluntariado. Em especial, compartilho as visitas aos hospitais. Muitos pacientes ficam internados por meses e, às vezes, sem acompanhante. Em muitos desses casos, a nossa visita é a única que essas pessoas recebem”, relata Kamala.

Além disso, a maneira de ver as coisas também muda. “Durante as missões vivemos muitas experiências. Aprendemos a dar valor por estar do lado de cá, indo fazer a visita, ao invés de estar internados”, pontua.

Dia D

A campanha que será lançada na Clan Bier é a do “Dia D”, que é uma ação de venda de rifas e que vai sortear prêmios recebidos por meio de doações. “Comprando um número, por apenas R$ 20,00, você concorre a dez prêmios. Pode comprar com algum de nossos heróis ou entrando em contato por meio de nossas redes sociais @ligadobemcg. Venha curtir com a gente e a banda Foogha e, de quebra, ajudar a AACC”, convida a heroína.

Foogha

A Foogha começou em 2004 e, no início, a banda focava em músicas autorais. Essa formação durou quatro anos e, depois disso, a banda começou a fazer covers de nomes como Pearl Jam, Alice in Chains, The Doors, “focando mais nessas bandas para compor um repertório de covers que agradavam bastante ao público e criando identidade para os shows, a partir dali se consolidou com esse tipo de tributo às grandes bandas de grunge e rock clássico”, explica Dutra.

A banda está com a agenda a todo vapor, segundo o guitarrista. “Nós estamos com shows até novembro deste ano, estamos com formação recente, e agora queremos mostrar uma nova cara da banda! Para isso temos de ralar nos palcos para criar uma identificação com esta nova formação.”

Caio Dutra deixa seu convite ao público: “Galera, gostaria de convidar a todos para colarem sexta na Clan Bier para contribuírem com esse evento lindo que a AACC está fazendo e curtirem muito rock n roll com a gente!”

A banda Foogha pode ser encontrada no Instagram e no YouTube como @fooghaoficial, e quem quiser contratar o grupo para shows pode entrar em contato com o Rony por meio do (67) 99273-5567.

A Liga do Bem pode ser encontrada, por meio do Instagram, como @ligadobemcg.

SERVIÇO

O lançamento da campanha “Dia D” será realizado nessa sexta-feira (12), na Clan Bier, a partir das 19h30. A Clan Bier fica na Rua Dr. Zerbini, nº 464, Chácara Cachoeira.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.