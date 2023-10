Largada da Corrida dos Poderes será hoje no Parque dos Poderes

Hoje (28), às 17h30 acontece em frente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), a largada da Corrida dos Poderes de 2023. Segundo a organização do evento, haverá caminhada de 3 km e corridas, de 5 km ou 10 km, que será percorrido em torno do Parque dos Poderes.

Além da corrida que deve movimentar os praticantes de modalidades, às 16h, no estacionamento da Alems, haverá shows, atrações para as crianças e sorteios de brindes. O espaço para toda a família será montado com área kids, área gourmet e palco para espetáculos de teatro e música.

