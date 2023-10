Após semanas internado, morre ex-vereador Luiz Antonio Ojeda, aos 61 anos

O ex-vereador e presidente do Comercial Esporte Clube, Luiz Antonio Ojeda, aos 61 anos, faleceu na noite de ontem no Hospital El Kadri, em Campo Grande. Segundo informações dos familiares, Ojeda se encontrava internado há duas semanas com problemas de insuficiência respiratória.

Ojeda era um torcedor apaixonado pelo Comercial, onde foi presidente nos anos de 1999 até 2002, sendo bicampeão sul-mato-grossense além da participação em competições nacionais como o Campeonato Brasileiro Série C e a Copa do Brasil.

Naquela época, Ojeda acreditava no poder do esporte como ferramenta de desenvolvimento social e trabalhou incansavelmente para promover o futebol e outras modalidades na cidade.

Luis Ojeda também foi sindicalista, fundador da SINTTEL (Sindicado dos Trabalhadores em Telecomunicações do MS) em 1988. Formado em História e Direito, teve expressivas participações na política campo-grandense, quando foi vereador em 1996 pelo PT (Partido dos Trabalhadores).

O velório e sepultamento ocorre na manhã de hoje, no Cemitério Jardim das Palmeiras

