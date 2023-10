Gaza fica sem internet e telefone em meio aos bombardeios

A empresa que oferece internet e o serviço de telefonia na Faixa de Gaza informou nesta sexta-feira (27) que interrompeu as operações devido à intensificação dos ataques iniciados em 8 de outubro.

De acordo com comunicado da empresa Jawal, os intensos bombardeios das últimas horas destruíram a infraestrutura de comunicação impossibilitando assim qualquer tipo de transmissão dos sinais de internet e telefone.

Neste confronto entre Israel e o Hamas, mais de 7300 mortos foram registrados na Faixa de Gaza, dos quais 3 mil crianças e 1500 mulheres. Já Israel contabiliza 1400 mortos e 229 reféns sob o poder do Hamas.

Com informações do SBT News.

