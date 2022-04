Copa Mundo do Futsal Sub-21 começa amanhã em Dourados

A etapa nacional da Copa Mundo do Futsal Sub-21 começa amanhã (24) em Dourados. Os jogos serão disputados no ginásio da Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados) e irão até 1º de maio.

Quinze das principais equipes do futsal brasileiro irão participar. As equipes são de sete estados: Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Na primeira fase, os times estão divididos em três grupos, com cinco integrantes cada. A chave A conta com Juventude AG (MS), Corinthians (SP), Pato Futsal (PR), Joinville (SC), Marechal Futsal (PR).

O grupo B tem São Paulo (SP), ACEL Chopinzinho (PR), Carlos Barbosa (RS), Minas Tênis Clube (MG) e Santo André (SP).

Já os que jogam pelo C é formado por Foz Cataratas (PR), Sorocaba/Magnus Futsal (SP), Jaraguá Futsal (SC), Vasco da Gama (RJ) e São José dos Pinhais (PR).

Segundo consta no regulamento da competição, na fase inicial as equipes jogarão entre si, em turno único e dentro das respectivas chaves. Os dois melhores de cada grupo, além dos dois melhores terceiros colocados, avançam as quartas de final, que seguem o sistema “mata-mata” para semifinal e final.

As três melhores equipes disputarão a etapa mundial da Copa, que ocorrerá de 10 a 15 de maio, na Arena Albertina Salmon, em Paranaguá (PR). De acordo com a organização do evento, serão 12 times na disputa de diversas partes do mundo. O Corinthians é o atual bicampeão do certame.

Confira abaixo os jogos da primeira fase da etapa nacional da Copa Mundo do Futsal Sub-21, em Dourados, no horário de MS:

24 de abril – Domingo

10h – Acel/Chopinzinho (PR) x Santo André/Intelli (SP)

12h – São José dos Pinhais (PR) x Vasco da Gama (RJ)

14h – São Paulo (SP) x Carlos Barbosa (RS)

16h – Marechal Futsal (PR) x Joinville (SC)

18h – Foz Cataratas (PR) x Jaraguá Futsal (SC)

20h – Corinthians (SP) x Juventude AG (MS)

25 de abril – Segunda-feira

10h – São José dos Pinhais (PR) x Foz Cataratas (PR)

12h – Acel/Chopinzinho (PR) x São Paulo (SP)

14h – Pato Futsal (PR) x Joinville (SC)

16h – Corinthians (SP) x Marechal Futsal (PR)

18h – Sorocaba/Magnus (SP) x Jaraguá Futsal (SC)

20h – Minas Futsal (MG) x Carlos Barbosa (RS)

26 de abril – Terça-feira

10h – Jaraguá Futsal (SC) x São José dos Pinhais (PR)

12h – Santo André/Intelli (SP) x Minas Futsal (MG)

14h – Carlos Barbosa (RS) x Acel/Chopinzinho (PR)

16h – Vasco da Gama (RJ) x Sorocaba/Magnus (SP)

18h – Joinville (SC) x Corinthians (SP)

20h – Juventude AG (MS) x Pato Futsal (PR)

27 de abril – Quarta-feira

10h – Carlos Barbosa (RS) x Santo André/Intelli (SP)

12h – Jaraguá Futsal (SC) x Vasco da Gama (RJ)

14h – Marechal Futsal (PR) x Pato Futsal (PR)

16h – São Paulo (SP) x Minas Futsal (MG)

18h – Foz Cataratas (PR) x Sorocaba/Magnus (SP)

20h – Joinville (SC) x Juventude AG (MS)

28 de abril – Quinta-feira

10h – Minas Futsal (MG) x Acel/Chopinzinho (PR)

12h – Vasco da Gama (RJ) x Foz Cataratas (PR)

14h – Santo André/Intelli (SP) x São Paulo (SP)

16h – Sorocaba/Magnus (SP) x São José dos Pinhais (PR)

18h – Pato Futsal (PR) x Corinthians (SP)

20h – Juventude AG (MS) x Marechal Futsal (PR)

Todas as partidas da maior competição de clubes da categoria serão transmitidas ao vivo pelos canais oficiais do Mundo do Futsal e do ex-jogador Falcão no YouTube. As semifinais e a final terão transmissão do canal televisivo SporTV.

Com informações da Fundesporte