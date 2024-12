Ladrões invadem residência em Dourados e fazem ‘limpa’

Nesta quarta-feira (18), uma mulher procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para denunciar que sua residência foi arrombada enquanto ela e o marido estavam no trabalho. O caso aconteceu na Vila Toscana em Dourados.

De acordo com o relato da vitima, ela teria chegado em casa às 18h 30min e se deparou com a janela de um dos quartos aberta e com a fechadura arrombada. Os ladroes teriam levado roupas, semijoias, um PlaysStation II, um cartão da Caixa Econômica e uma cédula de identidade antiga.