Jovem de 15 anos morre após ser baleado em furto de caminhonetes, em Bela Vista

Na noite desta quinta-feira (18), um jovem de 15 anos foi fatalmente baleado durante o roubo de duas caminhonetes. O crime aconteceu enquanto uma festa de confraternização acontecia no Bairro Espírito Santo, em Bela Vista, a 324 quilômetros de Campo Grande. O nome do adolescente será mantido em sigilo.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 21h15, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o motorista de um Volkswagen Polo prestando socorro ao adolescente. O jovem foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

as pessoas que estavam na festa relataram que dois homens chegaram atirando no local da confraternização, exigindo que lhe entregassem as chaves dos veículos. O adolescente foi atingido por uma dessas balas

Segundo as testemunhas, enquanto os criminosos abordavam as vítimas, outros dois suspeitos os aguardavam do lado de fora, um em cada motocicleta. Os suspeitos atiraram e fugiram.

Imagem da câmera de segurança da região mostra os suspeitos fugindo com os veículos entrando no Paraguai. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e será investigado, mas até o momento, os criminosos e as caminhonetes não foram localizados.