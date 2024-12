Dr. Victor Rocha é diplomado vereador de Campo Grande e reforça compromisso com saúde de qualidade

Na noite desta quarta-feira (18), o vereador Dr. Victor Rocha foi oficialmente diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), em uma cerimônia que marcou o encerramento do processo eleitoral de 2024. Eleito com expressivos 5.355 votos, sendo o segundo mais votado do PSDB, Dr. Victor Rocha agradeceu à população pela confiança depositada em sua trajetória e renovou seu compromisso de trabalhar incansavelmente por uma saúde pública de qualidade.

Na diplomação do Dr. Victor Rocha destacou o papel fundamental do Projeto Casa Rosa, que já realizou mais de 8 mil atendimentos e se tornou referência nacional na luta contra o câncer de mama. Ele ressaltou a importância da expansão das ações para outras áreas da saúde, como o Projeto Casa Azul, que irá focar na saúde do homem, e o atendimento integral à saúde de crianças, adolescentes e idosos. “Nossa missão vai além do diagnóstico. É salvar vidas e oferecer dignidade para cada cidadão que busca um atendimento de qualidade”, afirmou.

Como médico mastologista com mais de 20 anos dedicados à saúde pública, Dr. Victor Rocha reiterou sua determinação em zerar filas de espera por consultas, exames e tratamentos pelo SUS, como já fez em seu primeiro mandato. Ele também enfatizou que continuará defendendo os servidores municipais e investindo em políticas públicas que beneficiem a população mais vulnerável.

“Ser diplomado hoje é mais do que uma conquista; é uma responsabilidade renovada. Esses 5.355 votos são o reflexo do desejo de mudança, da necessidade de cuidar das pessoas com humanidade e respeito. Meu próximo mandato será guiado por esse compromisso: garantir que saúde de qualidade seja um direito acessível a todos”, concluiu Dr. Victor Rocha.

A cerimônia reuniu autoridades, familiares, apoiadores e membros da comunidade que reconhecem o trabalho incansável do vereador na defesa de uma saúde pública eficiente e inclusiva. Com a diplomação, Dr. Victor Rocha inicia um novo capítulo de seu mandato, carregando o mesmo propósito que o trouxe até aqui: salvar vidas e transformar a saúde pública em Campo Grande.

