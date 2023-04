Justiça retira tornozeleira de Fahd Jamil

Conhecido como ‘Rei da Fronteira’, Fahd Jamil, deixará de utilizar tornozeleira eletrônica conforme decisão do juiz Roberto Ferreira Filho, da 1ª Vara Criminal de Campo Grande Mesmo sem o monitoramento, Fahd precisará cumprir outras medidas cautelares, segundo a decisão datada de 5 de abril.

Fahd foi alvo da terceira fase da Operação Ormetà, desencadeada em dezembro de 2020 e denominada Armagedom. Ele se entregou à polícia apenas em abril do ano seguinte e em agosto do ano passado ele teve revogada a prisão preventiva e se encontra atualmente cumprindo pena domiciliar.Para autorizar a retirada da tornozeleira, o juiz citou a recente absolvição em 1ª instancia do ‘Rei da Fronteira’ em algumas acusações que pairavam sobre ele, como os crimes de corrupção ativa e passiva, obstrução à Justiça e lavagem de capitais.

A partir de agora ele não poderá se mudar sem comunicação à Justiça, se ausentar da comarca de Campo Grande por mais de oito dias sem autorização, precisará se fazer presente nas audiências, cumprir recolhimento domiciliar entre 20h e 6h de segunda a sexta e durante todo o dia aos sábados, domingos e feriados, além do comparecimento mensal ao Fórum.

