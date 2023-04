Vídeo: Carro trafegando na faixa para ônibus provoca acidente na Rua Brilhante

Imagens de uma câmera de segurança registraram o exato momento que dois veículos participaram de um acidente, por volta de 12h, desta sexta-feira (14), no cruzamento entre a Rua brilhante com Rua Hermenegildo Pereira, região do bairro Vila Bandeirante, em Campo Grande.

Conforme o vídeo, o motorista de um Hyundai HB20 trafegava em rápida velocidade na faixa da esquerda da via, exclusiva para ônibus, quando o condutor de um Chevrolet Corsa Sedan que estava na pista ao lado, manobrou para a esquerda e foi atingido lateralmente.

Com o impacto, o carro da Chevrolet acabou atingindo o muro de uma residência próxima, fato que se repetiu no ano passado envolvendo uma viatura da Polícia Civil, que capotou em colisão com Honda Civic. O Corpo de Bombeiros Militar se deslocou para socorrer as vítimas, porém ambos recusaram atendimento.

Infração gravíssima

Segundo o Artigo 184 do Código de Trânsito Brasileiro, a infração por transitar na faixa de ônibus é classificada como gravíssima desde a publicação da Lei Nº 13.154/2015, que inseriu o inciso III. Isso quer dizer que o valor da multa por andar na faixa de ônibus é de R$ 293,47. Acesse também: Mulher é autuada pela polícia por espalhar “fake news” sobre ataque em escolas

Com informações do repórter Marcos Maluf