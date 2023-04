Cassems empossa novos Conselhos de Administração e Fiscal para o quadriênio 2023/2027

A gestão é encabeçada por Ricardo Ayache, que assumiu a presidência da nova gestão em cerimônia nesta quinta-feira (13)

Os novos Conselhos de Administração e Fiscal da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) para o quadriênio de 2023/2027 foram empossados nesta quinta-feira (13). A cerimônia aconteceu após a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de prestação de contas da Caixa de Servidores com a participação de mais de 800 beneficiários.

A gestão encabeçada pelo então presidente da Caixa dos Servidores, Ricardo Ayache, o 1º vice-presidente, Ademir Cerri, e o 2º vice-presidente, Alexandre Jr .Costa, foi eleita no último dia 1° de março, ocasião na qual o presidente Ricardo Ayache foi reconduzido ao cargo com 95% dos votos válidos.

Para o próximo quadriênio, o presidente empossado destaca o compromisso de continuar investindo na regionalização da atenção primária e no fortalecimento da rede própria, mesmo diante dos desafios do mundo pós-pandemia de Covid-19. “Enfrentamos um aumento da sinistralidade do uso dos planos em consequência do adoecimento ainda decorrente da pandemia, seja por sequela ou por número paciente que não tiveram sua assistência rotineira. Mas a nossa força de trabalho, união e visão estratégica do cenário da saúde será capaz de abrir novos horizontes para que a gente possa definitivamente promover a saúde e não simplesmente cuidar da doença”, destacou Ayache.

Entre os projetos apresentados para os servidores públicos está a telessaúde, uma alternativa que teve um papel fundamental durante a pandemia e agora pretende ampliar o acesso dos beneficiários à assistência médica especializada no interior, diminuindo as barreiras sociodemográficas e mantendo o acompanhamento e tratamento de pacientes.

Em Campo Grande uma das grandes metas é iniciar a construção da nova torre do hospital Cassems da Capital. O objetivo é criar 110 leitos, que, somados aos 148 existentes, totalizarão 248 leitos. Outro projeto em andamento é o novo Hospital Cassems de Dourados, que passará de 57 para 157 leitos, será um hospital moderno, com tecnologia de ponta para atender a região.

Representando o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, o secretário estadual de saúde, Maurício Simões Correa, parabenizou os conselhos empossados e ressaltou o papel da Caixa de Servidores para a saúde sul-mato-grossense. “A gestão eficiente e reconhecida pela sociedade de uma maneira geral, e principalmente pelos beneficiários, consagra a importância da Cassems como uma instituição de saúde no nosso Estado. O fato de termos uma operadora de autogestão tão competente é um diferencial de Mato Grosso do Sul quando você compara nossa saúde com os demais estados”, pontuou.

Já secretária de Administração do Estado de Mato Grosso do Sul, Ana Carolina Nardes falou da participação dos servidores públicos na gestão do plano de saúde. “Essa é a importância de ver uma autogestão. Isso só reforça que aquilo que o servidor coloca a mão com engajamento, com força, com foco, dá certo. E demonstra o quanto o Estado de Mato Grosso do Sul está bem com os servidores a frente dos trabalhos realizados na administração pública”, disse em seu discurso.

O Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro, relembrou do nascimento da Cassems e o papel que o plano assumiu na saúde do Estado. “Eu participei de reuniões, acompanhei todo o desenvolvimento e hoje falamos da importância da Cassems não só do servidor público, mas para a saúde do estado de Mato Grosso do Sul. Prova disso foi a pandemia que nós vivemos. A importância da Cassems se realçou porque ela foi fundamental para Mato Grosso do Sul vivesse números diferentes aos que o Brasil viveu”, analisou.

Em sua fala, o presidente da Fetems, Jaime Teixeira, desejou sucesso para a nova gestão. “Porque o sucesso da presidência, o sucesso dos conselheiros significará o sucesso do plano de saúde. E que a nossa Cassems busque cada vez mais a qualidade que nós precisamos em todo o território de Mato Grosso do Sul”. Confira os conselheiros empossados:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente – Ricardo Ayache

1º Vice-Presidente – Ademir Cerri

2º Vice-presidente – Alexandre Junior Costa

Membros Titulares

Alexandre Barbosa da Silva

Cristiane Louzada Ferreira de Oliveira

Lauro Sérgio Davi

Lilian Olivia Aparecida Fernandes

Robelsi Pereira

Roberto Magno Botareli Cesar

Thiago Monaco Marques

Membros Suplentes

Alessandro Jacometo

Ceres Gonçalves Pereira Zambon

Jacilene Ferreira da Silva

José Remijo Perecin

Octacílio Sakai Júnior